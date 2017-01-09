МЧС: Остерегайтесь непрочного льда

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) призывает не выезжать на лёд в несанкционированных местах. Особое внимание необходимо уделить безопасности детей вблизи водоемов, не оставлять их без присмотра.

МЧС напоминает, что в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %.

Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Что делать, если провалились под лёд?

• Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание.

• Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.

• По возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед.

• Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу.

• Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.