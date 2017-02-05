МЧС: Несанкционированный выезд на лед категорически запрещен

В настоящее время на водных объектах республики завершены процессы ледообразования, однако они происходят неравномерно. Лед в это время года небезопасен, толщина его не везде одинакова, в связи с чем возникают сезонные риски, связанные с провалом автотехники и людей под лед.

При этом некоторые граждане, игнорируя предупреждения, рискуя своей жизнью и жизнью других людей, пытаясь сократить путь, безрассудно пересекают водоём напрямик и не задумываются о том, что это может привести к трагическим последствиям.

Для человека безопасным считается лёд толщиной не менее 15 сантиметров, для автомашин – не менее 35 сантиметров.

В устьях рек и притоках, местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша прочность льда ослаблена.

Лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – самый надежный, прочность льда белого цвета — в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Главное управление МЧС России по РС(Я) напоминает: категорически запрещается несанкционированный выезд (выход) на лед в необорудованных местах. Помните: за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, трещин, наледей, припорошенных снегом.