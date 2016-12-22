МЧС напоминает правила безопасности в сильные морозы

В связи с понижением температуры воздуха МЧС Якутии напоминает жителям и гостям республики правила безопасности в зимний период.

Если вы на улице

Чтобы не замерзнуть, не стойте на одном месте, двигайтесь. Наденьте головной убор (30% тепла теряется при непокрытой голове). Укройтесь от ветра.

Используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов и т.д. Не употребляйте спиртное: при расширении сосудов идет повышенная теплоотдача.

Если вы в дороге

Собираясь в дорогу, обязательно сообщите родным и близким о маршруте движения и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения. Не забудьте взять с собой средства связи, зарядные устройства и аккумуляторы к ним, запас продуктов, спички, фонарик и запасной комплект теплой одежды. В пути не помешает термос с горячим чаем, кофе.

При незапланированной или аварийной остановке подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. Поставьте автомобиль против направления ветра, мотор надо оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

Первая помощь при обморожении

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, осторожно растерев ее сухой мягкой тканью. Затем поместите ее в теплую воду, и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Выпейте горячего чаю.

Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытерев руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к врачу.

Если вам нужна помощь, обращайтесь с мобильного телефона: единый телефон спасения – 101, полиция — 102, скорая медицинская помощь -103.

Телефон доверия ГУ МЧС России по РС(Я): (4112) 39-99-99, Служба спасения Якутии: (4112) 42-40-32.