МЧС: Крещенские купания в Якутии прошли без происшествий

Происшествий во время крещенских купаний в Якутии не зарегистрировано, сообщили в МЧС Якутии. Все 44 места проведения обрядового мероприятия закрыты.

Напомним, в 24 муниципальных районах и 2 городских округах республики были организованы 44 места проведения данного обрядового мероприятия, в том числе – 32 купели и 12 прорубей для забора воды.

Традиционно крещенские купели обустроили инспекторы ГИМС, спасатели, сотрудники и работники пожарно-спасательных подразделений. Для обеспечения безопасности мероприятия были выставлены 44 поста. В них были задействованы более 600 человек, более 150 единиц техники, в том числе от МЧС – более 200 человек личного состава и более 40 единиц техники.