Квартиры от надежного застройщика в 203 квартале Якутска

Одним из самых престижных и отвечающих современным условиям жизни районов Якутска является новый 203 квартал. Каждый дом в 203 квартале имеет свой индивидуальный цвет, благоустроенные подъезды, дворовые, детские площадки, а благодаря намывному грунту — огромные подземные паркинги, которые располагаются под дворовой частью домов.

Одним из самых ярких объектов 203 квартала является жилой комплекс «Рассвет» от надежного государственного застройщика Акционерного общества «РИК». Жилой комплекс состоит из двух многоквартирных домов переменной этажности. Первый дом сдан в марте 2016 года, второй дом с магазином и подземной автостоянкой планируется ввести в эксплуатацию уже в 4 квартале 2016 года.