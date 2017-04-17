Кредиты для малого и среднего бизнеса от 9,6% от Алмазэргиэнбанка

Алмазэргиэнбанк в партнерстве с Корпорацией МСП представляет кредитный продукт для представителей малого и среднего бизнеса. Алмазэргиэнбанк дает вам возможность получить кредит на сумму от 5 миллионов до 1 миллиарда рублей, сроком до трех лет.

Благодаря этому кредиту можно реконструировать и модернизировать свое производство по последнему слову техники, с легкостью запустить новые проекты, а также пополнить оборотные средства на закупку сырья, оборудования или выплату зарплаты сотрудникам. И все это по выгодной, низкой процентной ставке от 9,6% до 10,6% и абсолютно без комиссионных сборов.

Подробности можно узнать в офисе банка по адресу: проспект Ленина, 1 (режим работы с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14 часов).

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