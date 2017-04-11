Конституционный суд Якутии обсудил «конституционные ценности»

Сегодня состоялось заседание научно-консультативного совета при конституционном суде республики по теме «О Конституции, конституционных ценностях и о конституционном суде как их гаранте» под председательством зампреда КС Юрия Бацева.

С основным докладом выступила заведующая кафедрой конституционного, муниципального и международного права юридического факультета СВФУ Альбина Степанова. В докладе она отметила, что цели принятия Конституции Российской Федерации не конкретизированы в преамбуле, и конституционный суд Якутии в своей деятельности определяет эти цели и интерпретирует нормы конституции РФ.

Содокладчиком выступил доцент кафедры юриспрудении и таможенного права филиала Байкальского государственного университета экономики и права в г. Якутске Юрий Сергеев. Он отметил, что система конституционных ценностей формируется в том числе органом конституционного судопроизводства. Так как целью конституционного судопроизводства является, в первую очередь, охрана конституции государства, акты конституционного суда порождают новые правовые идеи, учитывая социальные тенденции, складывающиеся в современном общественном строе.

С содокладом выступил научный консультант конституционного суда РС (Я), первый председатель конституционного суда Якутии Дмитрий Миронов. Профессор обратил внимание на то, что конституционный суд своей практикой влиял на формирование конституционной терминологии. Например, в результате толкования конституционным судом республики, термин «бюджет республики» был изменен на «государственный бюджет», который нашел отражение в статье 144. Также в конституцию республики был введен новый термин «конституционная инициатива». Кроме этого, докладчик отметил, что конституционный суд занимается защитой конституционного строя в республике.

В ходе заседания совета также выступил председатель комиссии по правам и свободам человека, общественной безопасности общественной палаты республики Вильям Иванов, который внес предложение в научно-консультативный совет о необходимости рассмотрения вопроса о важности прямых выборов глав муниципальных образований РС (Я). Данное предложение было внесено в связи с проектом закона республики о назначении глав муниципальных образований специальными избирательными комиссиями.

Председатель конституционного суда Александр Ким-Кимэн поддержал основные тезисы докладов и высказался о необходимости создания в стране единого конституционного пространства, ведения государственной политики, направленной на повышение ответственности власти перед народом при принятии тех или иных судьбоносных решений, в том числе в сфере международных отношений, так как основная ценность в любом государстве – его граждане.

Завершая работу заседания, председатель научно-консультативного совета Юрий Бацев отметил обоснованность высказанных предложений и необходимость их использования для формирования повестки следующих заседаний.