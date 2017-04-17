Конкурс красоты и таланта «Мисс и Мистер СВФУ-2017»: Такого шоу университет еще не видел

В эти выходные состоялся второй этап одного из самых масштабных и красивых мероприятий, проводимых в университете, «Мисс и Мистер СВФУ». Самые яркие и талантливые студенты представили творческие и научные номера.

Разноцветные плакаты зрителей заполнили весь зал культурного центра «Сергеляхские огни». Свыше 700 друзей и близких пришли, чтобы поддержать любимых участников.

Ежегодный молодежный конкурс «Мисс и Мистер СВФУ» давно завоевал популярность среди студентов. Сотни молодых людей подали заявки на участие, и всего 20 лучших парней и девушек смогли пройти строгий отбор жюри. В этом году конкурс проходит уже в десятый раз, и в рамках юбилейного события организаторами продумана совершенно новая программа.

Красоту и ум участников оценивали художественный руководитель КЦ СВФУ «Сергеляхские огни» и режиссер конкурса Полина Ноева, первый заместитель председателя ППОС СВФУ Василий Попов, руководитель регионального аппарата МГЕР Якутии Афанасий Колесов, ведущая НВК «Саха» Индира Софронова и преподаватель танцевальной студии «Level up» Сардаана Эверстова.

По словам главного организатора Марии Архиповой, каждый студент университета по-своему интересен и уникален. «Наш проект показывает, что красота может быть разной и не стоит ограничиваться стереотипами. Всех участников объединяет то, что им интересно учиться, и есть стремление к чему-то новому», — говорит Мария.

Участница конкурса, студентка Института естественных наук Сахаайа Михайлова считает, что мероприятие такого формата позволяет в полной мере проникнуться и насладиться студенческой жизнью. «Что такое студенчество? Это насыщенные учебные дни, интересные лекции и новые знакомства. Я стараюсь участвовать во всех ярких и веселых событиях университета. Сейчас, когда мы ищем себя и свое место в обществе, такие конкурсы очень нужны. Они помогают студенту найти что-то новое и обрести уверенность в себе», — делится Сахаайа.

Студент геолого-разведочного факультета Александр Готовцев решился на участие в конкурсе по той же причине, что и Сахаайа. «Я учусь на геолого-разведочном факультете и в будущем планирую связать себя с наукой. Но в свободное время занимаюсь своим любимым хобби — музыкой. Я рад, что поделился творческой стороной своего характера и выступил. Никогда не забуду этот удивительный опыт, когда на тебя светят яркие огни софитов, и ты с душой исполняешь итальянскую арию», — рассказывает Александр.

«Каждый участник выложился на сто процентов, и в финале будет выявлен самый достойный победитель. Неважно, кто выйдет в лидеры, главное, что мы все останемся друзьями», — считает студент юридического факультета Армен Казарян.

Последний этап конкурса красоты и таланта «Мисс и Мистер СВФУ» состоится 23 апреля. «Такого шоу университет еще не видел. Приглашаю вас стать свидетелями этого невероятного события», — добавила Мария Архипова.

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