Команда Росгвардии заняла первое место в соревнованиях по самбо

Команда Росгвардии Якутии одержала победу по итогам двух дней Спартакиады — соревнований по борьбе самбо. В Якутии стартовала ежегодная Спартакиада по служебно-прикладным видам спорта среди правоохранительных органов на призы республиканского совета ОГО ВФСО «Динамо».

В личном зачете в весовой категории до 57 килограмм занял второе место полицейский Якутского ОВО, старший сержант полиции Степан Александров. В весовой категории до 62 килограмм инспектор отдела ЛРР Чурапчинского района, лейтенант полиции Прокопий Макаров занял третье место, в весе до 68 килограмм стажер ОМОН Айтал Михайлов занял первое место.

Командир отделения ОМОН, лейтенант полиции Семен Ючудяев занял 2 место в весовой категории до 74 килограмм, полицейский боец ОМОН, старший сержант полиции Патрис Шкулев также стал вторым в весе до 82 килограмм. Стажер ОМОН Константин Донцов – на первом месте в весовой категории до 90 килограмм. В весе до 100 килограмм командир отделения ОМОН, лейтенант полиции Тимур Птицын занял 3 место, старший сержант полиции Баир Укоев – полицейский, боец ОМОН занял первое место в весовой категории свыше 100 килограмм.

Команда прошла отбор в подразделениях Росгвардии по республике, после чего – десятидневный курс тренировок, оттачивание мастерства, повышение уровня подготовки. В итоге — безоговорочная победа в соревнованиях.

На почетном втором месте — команда МВД по Республике Саха (Якутия), на третьей ступени пьедестала – команда республиканского УФСИН.