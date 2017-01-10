Команда Минэкономики вышла на российский этап чемпионата по стратегии и управлению бизнесом

Команда молодых специалистов Министерства экономики республики успешно выступила в квалификационном раунде российского чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge и прошла на Открытый национальный этап.

С 8 ноября по 9 декабря команда Минэкононимики республики участвовала в квалификационном онлайн-раунде российского чемпионата Global Management Challenge и заняла 2-ое место в группе, тем самым обеспечив себе выход на всероссийский этап. Состав команды: Елисеев Иван, Евдокимов Георгий, Бессонова Любовь, Дуглас Яна и Ушницкий Николай.

Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС(Я) принимает участие в реализации масштабного инновационного образовательного проекта — российского этапа Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом «Global Management Challenge».

Участники проекта имеют уникальную возможность получить комплексное представление об организации бизнеса, приобрести практические навыки управления компанией. Команды получают в управление одинаковые виртуальные компании и должны эффективно управлять ими. За 2 месяца участия можно приобрести навыки, сравнимые с 4 годами обучения. По итогам выдается сертификат повышения квалификации Академии народного хозяйства и государственной службы.

Параллельно с Открытым национальным этапом, где приняли участие более 70 команд со всей России, впервые был проведен Кубок Республики Саха (Якутия), в котором 32 команды боролись за право представить республику на федеральном чемпионате в марте 2017 года. Победитель федерального чемпионата получит возможность представить РФ на международном финале в Дохе (Катар), сообщили в пресс-службе Минэкономики Якутии.