Коллектив Горного участка энергосбыта стал победителем районного конкурса

Коллектив Горного участка Якутского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» занял первое место в районном конкурсе «Лучший специалист по охране труда».

В рамках этого конкурса оценивалась работа, проводимая в области охраны труда, и условия труда работников предприятий. В результате комплексного рассмотрения лучшим в муниципальном районе «Горный улус» признали участок энергосбытового филиала. Грамота вручена начальнику участка Розалии Павловой.

Победу сбытовиков из Горного участка вполне можно назвать закономерной: в Энергосбыте, как и во всех подразделениях «Якутскэнерго», уделяется пристальное внимание вопросам безопасности труда. А работники филиала неоднократно признавались лучшими на конкурсах по охране труда различного уровня.

Поздравляем коллег из Горного участка Якутского отделения Энергосбыта с победой!