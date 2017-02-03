Кобяйские малыши учатся азам безопасного поведения

Воспитанники детского сада села Кальвица Кобяйского района со всей серьезностью восприняли советы взрослого в форме не ходить без взрослых на реку, приближаться к озеру.

Инспекторы ГИМС напомнили детям основные правила безопасного поведения на водных объектах и предостерегли от выхода на лед. Также ребята узнали о том, как выглядит прочный лед, где можно переходить реку с одного берега на другой, и как оказать помощь пострадавшему, провалившемуся под лед.

ГИМС напоминает родителям о необходимости контроля за детьми. Не оставлять их без присмотра взрослых, не отпускать одних на водоемы, объяснять и рассказывать, что выход на лед может оказаться опасным для жизни.

Пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения может привести к беде, предупреждают в ГИМС.