Китайский велосипедист-экстремал возвращается на родину

Гражданин Китайской Народной Республики Ча Эрдан давно мечтал побывать на Полюсе холода Оймяконе.

Еще учась в школе и узнав, что есть самая холодная точка планеты, решил для себя, что когда-нибудь он обязательно проверит себя, ощутит 60-градусный мороз. Можно сказать, велосипедист-экстремал готовился к путешествию в Оймякон основательно. За его плечами – велопутешествие по Египту и в Дубай.

В начале этого года, взяв отпуск, учитель физкультуры, 35-летний Ча Эрдан решил на велосипеде достичь Полюса холода. У него не было желания устанавливать рекорд Гиннесса. Как спортсмену, захотелось проверить себя на прочность. Получив месячную визу 17 января экстремал прибыл в Якутск, здесь его встретил приятель Александр Архипов и проводил до Нижнего Бестяха.

По дороге в с. Техтюр велосипедист повстречал селян и что-то спросил. Но техтюрцы не смогли понять кто он, куда едет и почему в январский холод собрался в Оймякон. Китаец не мог изъясниться ни по-русски, ни по-английски. Язык жестов и слово «Оймякон» дали понять, куда направляется экстремал-велосипедист. Через несколько часов фотография путешественника, державшего путь на Полюс холода, мгновенно распространилась по социальным сетям.

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Попав в поле зрения журналиста сайта «Эдэр саас», за велопутешествием отважного китайца следила вся республика. Забегая вперед, стоит пояснить, что Александр Архипов снабдил своего подопечного маленьким «словариком», куда были записаны в переводе с китайского на русский слова: «проголодался, замерз, попал в беду, помогите, сколько километров осталось». Безусловно, как только он произносил «Оймякон» и без перевода становилось понятным, что заморский гость едет именно туда.

Первый пункт, где понадобился «словарик», частный магазин села Норагана Мегино- Кангаласского улуса. Сердобольные продавцы, куда он зашел погреться, накормили горячим «Дошираком». Стоит отметить, что благодаря тому, что сайт «Эдэр саас» следил за каждым его шагом, везде, где был китайский путешественник, селяне узнавали и протягивали руку помощи. Так, радушно китайца встретили в селах Джоксогон Таттинского района, Мегино-Алдан и п. Хандыга Томпонского улуса.

Если в центральных улусах погода благоприятствовала (35 градусов мороза), к сожалению, в 30 км от Хандыги отказали тормоза велосипеда. Несостоявшемуся герою пришлось отказаться от экстремальной затеи. Решение было правильным. В этот день в Оймяконе температура опустилась до — 61 градуса. Ча Эрдан вернулся в Якутск.

Поскольку до окончания визы у него оставалось еще много времени, путешественник решил принять приглашение друга Александра Архипова поехать его родное село в Хадан Сунтарского улуса. Ча Эрдан в обществе своих новых сунтарских друзей прекрасно отдохнул. Александр Архипов учился в Поднебесной. Там женился на китаянке. У молодой интернациональной семьи двое детей. Время от времени по просьбе друзей привозит туристов-китайцев на Полюс холода. Как отметил Ча Эрдан, Оймякон популярен среди его земляков так же, как и знаменитая Китайская стена для всего мира.

«Самое главное открытие для китайского путешественника – это добрые люди нашей необъятной Якутии. Встречая добрых людей, Ча Эрдан сам становился радушнее, доверял им больше. Понял, что здесь его не бросят в беде. Выражаю огромную благодарность таттинцам и томпонцам за то, что они проявили самые дорогие человеческие качества – неравнодушие и сочувствие», — говорит Александр Архипов.

8 февраля китайский путешественник возвращается на родину. Не стоит говорить, что его поездка в Оймякон не получилась. Она еще как удалась – вся республика следила в эти дни за его экстремальным трипом.