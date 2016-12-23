Кассы Энергосбыта работают в усиленном режиме

Для удобства клиентов в декабре ряд касс Якутского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» дополнительно работает и по воскресным дням.

25 декабря: — «1000 мелочей», ул. Октябрьская, 25. Режим работы с 11.00 до 16.00. — ТД «Олонхо», ул. П. Алексеева, 6; – ул. Каландаришвили, 25; — «Елочка», ул. Кеши Алексеева, 7. Режим работы с 10.00 до 16.00, без перерыва. 26 декабря (понедельник) дополнительно будут открыты кассы по адресам: – ул. Лонгинова, 20; – ул. С. Данилова, 3/2. Режим работы с 10.00 до 18.00, без перерыва.

Центр обслуживания потребителей Энергосбыта (ул. Ф. Попова, 21) работает по удобному для посетителей режиму: в рабочие дни – с 08.00 до 20.00; в субботу – с 09.00 до 18.00, в воскресенье – с 10.00 до 17.00.

31 декабря, (суббота) изменен режим работы касс: – Центр обслуживания потребителей (ул. Ф. Попова, 21) работает с 8.00 до 15.30; – ул. Курнатовского, 1/2 А – с 9.00 до 15.00; – рынок «Манныаттах» – с 9.00 до 14.00; – «Холбос» – с 9.00 до 14.30; – «1000 мелочей» – с 10.00 до 15.30; – 202 мкр., корп. 17 – с 9.00 до 14.50; – ул. Каландаришивили, 25, – с 9.00 до 15.15; – ул. С. Данилова, 3/2, – с 10.00 до 14.50; – ТЦ «Олонхо» – с 9.00 до 14.40.

Также клиенты могут внести платежи за коммунальные услуги, поставляемые ПАО «Якутскэнерго», на сайте энергокомпании:

— без регистрации: (http://yakutskenergo.ru/privat_pers/how_to_pay/credit-card.php);

— через сервис «Личный кабинет» (http://yakutskenergo.ru/privat_pers/lk.php).

По вопросам регистрации и работы сервиса «Личный кабинет» необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта: 8 (800) 100-22-05.

До конца 2016 года действует акция, в ходе которой граждане могут оплатить потребленные энергоресурсы без уплаты пени.

За справками обращаться в контакт-центр Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (8-4112) 498-498.