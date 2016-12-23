Кассы Энергосбыта работают в усиленном режиме

Для удобства клиентов в декабре ряд касс Якутского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» дополнительно работает и по воскресным дням.
Центр обслуживания потребителей Энергосбыта (ул. Ф. Попова, 21) работает по удобному для посетителей режиму: в рабочие дни – с 08.00 до 20.00; в субботу – с 09.00 до 18.00, в воскресенье – с 10.00 до 17.00.
Также клиенты могут внести платежи за коммунальные услуги, поставляемые ПАО «Якутскэнерго», на сайте энергокомпании:
— без регистрации: (http://yakutskenergo.ru/privat_pers/how_to_pay/credit-card.php);
— через сервис «Личный кабинет» (http://yakutskenergo.ru/privat_pers/lk.php).
По вопросам регистрации и работы сервиса «Личный кабинет» необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта: 8 (800) 100-22-05.
До конца 2016 года действует акция, в ходе которой граждане могут оплатить потребленные энергоресурсы без уплаты пени.
За справками обращаться в контакт-центр Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (8-4112) 498-498.