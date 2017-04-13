Каскад Вилюйских ГЭС готовится к 50-летию пуска первого гидроагрегата

В администрации МО «Мирнинский район» состоялось заседание республиканского оргкомитета по празднованию 50-летия пуска первого агрегата Вилюйской ГЭС. В нем принял участие исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик.

С отчетом о ходе исполнения плана мероприятий, посвященных знаменательной дате, выступила глава МО «Поселок Чернышевский» Марина Гончарова. Основная часть работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса «Каскад», сносу ветхих строений, ремонту муниципального жилищного фонда, благоустройству поселка, ремонту внутрипоселковых улиц с бетонным покрытием выполнена в 2015-2016 годах. В стадии завершения находится строительство православного храма. Готовится выпуск юбилейного фотоальбома и фильма о трудовых буднях Каскада Вилюйских ГЭС. Изготовлена сувенирная продукция с корпоративной и юбилейной символикой. На летний период 2017 года запланированы работы по благоустройству пристанционной территории, установка въездной стелы в поселок.

Празднование 50-летия пуска первого агрегата Вилюйской ГЭС состоится в начале октября 2017 года. На юбилей будут приглашены руководители, возглавлявшие предприятие в разные годы, ветераны-энергетики, руководители ПАО «Якутскэнерго» и его филиалов, почетные гости.

Культурно-массовые и спортивные мероприятия, посвященные юбилейной дате, проходят в течение всего года на предприятии, в поселке Чернышевский.

Каскад Вилюйских ГЭС (КВГЭС) — основной источник электроснабжения Западной Якутии. Состоит из Вилюйской ГЭС-I и Вилюйской ГЭС-II. Установленная мощность КВГЭС – 680 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии – 2, 171 млрд кВтч.