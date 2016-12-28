Кангаласской школе присвоено имя Петра Хромова

Кангаласской средней общеобразовательной школе присвоено имя участника Великой Отечественной войны, бывшего директора Кангаласского разреза, внесшего огромный вклад в социально-экономическое развитие микрорайона, Петра Хромова.

В июне 2016 года Якутской городской Думой было принято решение о присвоении Кангаласской школе имени Петра Хромова.

В микрорайоне это событие отметили 27 декабря торжественной линейкой с участием школьников, учителей и общественности. В знаменательном мероприятии приняла участие дочь Петра Сергеевича Татьяна Голосова.

С 1955 года Петр Сергеевич на протяжении 21 года трудился в разрезе «Кангаласский» директором. В период его работы в Кангалассах были построены все значимые социальные объекты: школа, клуб, детский сад, пекарня, магазины, жилые дома. Были построены линия электропередачи до города, причал для отгрузки угля и многое другое. После выхода на пенсию Петр Сергеевич десять лет руководил поселком, как председатель поселкового Совета народных депутатов.

Для Кангалассовцев Петр Хромов является человеком-легендой. Вся его жизнь – это яркий подвиг во имя республики, труда и процветания родины, отметили в администрации микрорайона.