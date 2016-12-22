Как добывают нефть в Восточной Сибири

Добыча, подготовка и транспорт нефти

Следующий этап — добыча. Методы добычи нефти различаются. Наиболее дешевым и эффективным считается фонтанный метод, когда приток нефти осуществляется за счет высокого естественного давления в пластах. Как правило, фонтанный метод работает лишь на первом этапе эксплуатации скважин. В дальнейшем нефтяники вынуждены поддерживать энергию залежи — закачивать в пласт воду или газ, замещающие нефть. При обводнении скважин или снижении пластового давления извлечение нефти на поверхность осуществляется при помощи насосов или газлифтовым способом.

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На поверхность поднимают вовсе не нефть, а водонефтяную эмульсию. Эта жидкость, помимо, собственно, воды и нефти, содержит попутный нефтяной газ, газовый конденсат (на вопрос «что такое газовый конденсат?», специалисты обычно отвечают коротко — смесь жидких углеводородов, из которых после переработки получают бензин, керосин, авиатопливо) соль, серу, частицы грунта.

На Ярактинском месторождении ИНК, расположенном на территории Усть-Кутского и Катангского районов в 230 километрах на север от Усть-Кута, сырье по системе межпромысловых трубопроводов поступает на дожимную насосную станцию, где от нефти «отделяют» попутный нефтяной газ и газовый конденсат.

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Далее водонефтяная эмульсия подается на установки подготовки нефти (УПН), где она обезвоживается, из неё удаляют все лишнее (соль, серу, песок, различные механические примеси). Там нефть доводят до показателей ГОСТа. Качество сырья тщательно контролируют лаборатории.

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Все этапы подготовки нефти максимально автоматизированы, наблюдение за технологическими процессами ведется в режиме онлайн. Три действующие на Ярактинском месторождении (основной добывающий актив компании) установки способны подготовить до 10 миллионов тонн сырья в год.

После того, как нефть прошла через все этапы подготовки, её можно поставлять конечному потребителю. В случае ИНК сырье прокачивается по внутрипромысловому нефтепроводу от Ярактинского месторождения до приемо-сдаточного пункта (ПСП) «Марковское» (это точка врезки в магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан».

«Сердце» ПСП — система измерения и контроля качества нефти (СИКН), где нефть еще раз проходит проверку по всем параметрам. На ПСП расположены резервуары, в которых может храниться минимум трёхсуточный запас сырья, подготовленного к прокачке. С СИКН нефть поступает в магистральную систему нефтепроводов АК «Транснефть» для поставок на нефтеперерабатывающие заводы Дальнего Востока и на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.