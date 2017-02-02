Изменения в структуре МЧС: Дальневосточный центр ликвидируется

Подразделения МЧС России, дислоцированные на территории Дальнего Востока, переходят в подчинение Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России с 1-го февраля 2017 года. Это очередной этап реформирования управленческой структуры министерства по чрезвычайным ситуациям. На безопасности жизнедеятельности населения и территории Дальнего Востока ведомственные изменения никак не отразятся, сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

9 главных управлений МЧС России по субъектам Дальневосточного федерального округа, а также Амурский спасательный центр МЧС России, Камчатский спасательный центр МЧС России, Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России и Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России переподчиняются Сибирскому региональному центру (г. Красноярск).

Согласно ведомственных распорядительных документов, Дальневосточный региональный центр МЧС России подлежит ликвидации. Ведомственное министерство обеспечит личному составу Дальневосточного РЦ выполнение всех социальных обязательств.

Напомним, с 1 января 2017 года уральские подразделения МЧС России также переведены в подчинение СРЦ. Таким образом, под контролем Сибирского регионального центра МЧС России находится безопасность жизнедеятельности населения 27 субъектов (Сибирь – 12, Урал – 6, Дальний Восток — 9), это 75 процентов территории Российской Федерации.

Реформирование системы МЧС проводится в соответствии с указами президента России и на основании постановлений правительства Российской Федерации.

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает совершенствовать структуру за счёт оптимизации управленческого аппарата в пользу развития пожарно-спасательных и других реагирующих служб.

Реформирование структуры МЧС России никак не отразится на безопасности жизнедеятельности населения и территории Урала и Дальнего Востока. Все оперативные и реагирующие подразделения системы МЧС остаются в прежних местах дислокации, несут службу по предназначению и получат дальнейшее техническое, социально-бытовое и профессиональное развитие.