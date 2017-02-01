История в лицах: Выпущена книга о землеустроителях Якутии

По случаю 250-летия начала землеустройства в Якутии в Республиканском медиа-центре состоялась презентация книги, посвященной землеустроителям прошлого и настоящего. По словам руководителя аппарата Общественной палаты Якутии Аллы Поповой, «История в лицах» является не просто юбилейным изданием, а подробным справочником.

«Мы постарались собрать в этой книге всех наших коллег, работавших в сфере землеустройства в самой большой административной единице мира — Якутии», — отметила Алла Попова. Она особо выделила первого председателя Госкомзема Павла Федорова, «отцов» земельной реформы Иннокентия Пахомова и Леонида Мущинского. По ее словам, в книге большое внимание уделено наслежным и поселковым землеустроителям.

«Мы будем постоянно дополнять эту книгу. Хочу поблагодарить за участие не только редакционную коллегию, но и всех тех, кто внес определенный вклад для выпуска юбилейного издания», — добавила она.

Поздравить землеустроителей с выходом знаменательного сборника пришли первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Якутии Виктор Афанасьев, председатель постоянного комитета при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Владимир Прокопьев, директор акционерного общества «Сахагипрозем» Семен Филиппов и исполнительный директор Ассоциации землемеров Якутии Алевтина Пинигина.

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Отметим, что в Якутии землеустройство начало свое существование с 1 февраля 1766 года, с момента выдачи Мирону Черкашенникову и оглашения на заседании Якутской воеводской канцелярии ордера начальника I Ясачной комиссии по переоблажению ясаком якутов. Тогда территории улусов, острогов и зимовий северного края были кратко описаны к отчету первой ясачной комиссии. В 1770-1776 годах были составлены «зеленые ведомости», в которых были описаны земельные угодья волостей центральной части Якутии.