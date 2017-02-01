Исторический альбом «Пути великих свершений» презентовали в Биробиджане

Новые тома «Якутия познает себя» и «Из глубин древности» исторического альбома «Пути великих свершений» представили широкому кругу общественности Биробиджана.

Мероприятие прошло 31 января при поддержке Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН.

На презентацию собрались краеведы, историки, члены Русского географического общества, преподаватели и студенты и просто небезразличные к истории Дальнего Востока местные жители.

Открывая презентацию, заведующий лабораторией истории еврейской культуры и еврейского миграционного движения Института комплексного анализа региональных проблем В.Гуревич отметил уникальность проекта для истории Дальнего Востока и бесспорную заслугу авторского коллектива в подаче материала, в оформлении альбома. Он поблагодарил их за возможность увидеть полузабытые исторические очерки, архивные материалы и чертежи участников походов, экспедиций.

Также В.Гуревич предложил создать по материалам альбома историко-документальный фильм об освоении Дальнего Востока. Тогда более обширная зрительская аудитория сможет узнать о ярких, судьбоносных, исторических событиях в освоении Востока России.