Исправительные учреждения приняли участие в выставке-ярмарке «Рыба Якутии — 2016»

Сотрудники исправительных учреждений приняли участие в специализированной выставке-ярмарке «Рыба Якутии — 2016», прошедшей с 24 по 25 декабря в спорткомплексе «Дохсун».

В соответствии с тематикой выставки, экспозиция пенитенциарных учреждений была представлена сувенирной продукцией, а также кухонными принадлежностями, изготовленными осужденными в центрах трудовой адаптации. В основном это были кухонные наборы, блюда для строганины, якутские ножи, скалки и толокушки, а также хомусы, чороны и многое другое.

Во время мероприятия павильон с продукцией исправительных учреждений не остался без внимания. Горожане, посетившие ярмарку, активно интересовались и приобретали изделия, искусно сделанные руками осужденных, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия).