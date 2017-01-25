Инспекторы ГИМС проверили безопасность строящегося Ледового городка в Якутске

Строители Ледового городка в 202 микрорайоне Якутска ознакомились с правилами безопасности при работе на льду. Их проконсультировали сотрудники ГИМС.

При возведении Ледового городка — излюбленного места отдыха для детей и взрослых строители учтут требования ГИМС.

Инспекторы рассказали им об опасных участках, которые встречаются на замерзшем водоеме. Раздали листовки и памятки по безопасности на льду.

В случае происшествия обращайтесь по телефонам: «01», с мобильного: «101»; Служба спасения Якутии: (4112) 42-40-32; Центр ГИМС МЧС России по РС (Я): (4112) 21-10-60.