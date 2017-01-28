Инспекторами ГИМС проведена профилактическая работа по безопасности на льду

В группе риска в зимний период находятся любители подледного лова. С целью информирования и проведения ряда профилактических индивидуальных бесед государственные инспекторы по маломерным судам осмотрели излюбленные места массового выхода людей на лед для зимней рыбалки на 203 микрорайоне столицы республики.

Сотрудники ГИМС рассказали рыбакам об опасных местах на водоемах, о необходимых средствах спасения, а также о том, что нужно делать, если человек провалился под лед, раздали памятки о безопасном нахождении на льду.

С работниками строящегося ледового городка на 202 микрорайоне Якутска проведена профилактическая работа по безопасности на льду, им рассказали об опасных участках, которые находятся у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков, об опасности мест образования наледей, подземных источников, районов слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков.

Отдел безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: во избежание случаев провала людей и техники под лед, помните, что лед на водоеме не везде одинаков по толщине и прочности. Соблюдение мер предосторожности – основное условие безопасности на льду! В случае происшествия обращайтесь по телефонам: «01», с мобильного: «101» или «112»; Служба спасения Якутии: (4112) 42-40-32; Центр ГИМС МЧС России по РС (Я): (4112) 21-10-60. Если вы стали свидетелем происшествия на льду, не будьте безучастны к людям, попавшим в беду, окажите посильную помощь.