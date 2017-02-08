Ил Тумэн: Наука является фундаментом социально-экономического развития Якутии

Уважаемые работники научной сферы и высшего образования!

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поздравляет вас с профессиональным праздником – Днём российской науки!

В современных условиях наука является фундаментом для достижения высоких и стабильных темпов экономического роста, основой культурного и духовного развития общества, двигателем прогресса.

Сегодня Республика Саха (Якутия) является крупным образовательным центром с большим научно-техническим потенциалом: научно-исследовательскими институтами Якутского научного центра Сибирского отделения РАН, отраслевыми научно-исследовательскими организациями, высшими учебными заведениями с филиалами в промышленных районах республики. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова известен как бесспорный лидер классического высшего профессионального образования, строящий свою деятельность на основе интеграции науки, образования и производства, подготовки квалифицированных кадров для обеспечения долгосрочных потребностей экономики региона и всей страны.

Научное сопровождение социально-экономического развития региона обеспечивает Академия наук Республики Саха (Якутия). Создана Малая академия наук Якутии, которая на инновационном уровне приобщает подрастающее поколение к научно-исследовательской работе, воспитывает будущую научную элиту.

Сегодня Якутия по праву гордится всемирно известными научными школами академика В.П. Ларионова в области фундаментальных материаловедческих исследований, академика П.И. Мельникова в области мерзлотоведения, академика Г.Ф. Крымского в области космофизических исследований и других.

В рамках реализации государственной программы «Научно-техническое и инновационное развитие Республики Саха (Якутия) на 2014 – 2019 годы» в республике поддерживается научная, научно-техническая и инновационная деятельность.

Парламент Якутии желает научной общественности республики новых свершений и профессиональных достижений во имя российской науки, во благо процветания родной республики.

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)