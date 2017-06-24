«Дети Азии» могут дать жизнь Евразийским играм

Евразийские игр среди взрослых могут быть проведены по аналогии с Международными спортивными играми «Дети Азии». Об этом шла речь на встрече главы Якутии Егора Борисова с заместителем председателя Ассамблеи народов России Николаем Бухониным и руководителем общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «Мы – Россияне» Диной Громатикополо.

Гости приехали в республику для участия в работе V Съезда народов Якутии.

Николай Бухонин назвал мероприятие заметным событием в истории региона, где в мире и согласии живут представители более 130 национальностей. Он выразил уверенность, что проведение таких форумов даёт позитивный импульс для консолидации общества, взаимопонимания и укрепления дружбы между народами.

На встрече обсуждена возможность проведения Евразийских игр среди взрослых по аналогии с Международными спортивными играми «Дети Азии», ведь спорт – мощный инструмент для объединения и дружбы народов. Стороны договорились начать совместную работу по разработке концепции Евразийских игр.

Председатель молодёжного крыла Ассамблеи народов России «Мы – Россияне» Дина Громатикополо предложила включить в республиканскую государственную программу «Гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» строку о поддержке молодёжных инициатив.

Егор Борисов отметил, что в Якутии они всегда поддерживаются, действует полноценная государственная программа «Реализация семейной, демографической и молодежной политики в Республике Саха (Якутия) на 2014-2019 годы». Кроме того, разделы «Молодежная политика» включены во многие другие госпрограммы республики. А в региональном бюджете предусмотрены разделы «Комплекс мер государственной поддержки системы профессионального образования и стимулирования талантливой обучающейся молодежи», «Содействие развитию молодежного предпринимательства» и другие.

Дина Громатикополо также рассказала о деятельности Евразийской молодёжной ассамблеи, в которую входят 22 страны, и предложила провести в республике молодёжный межнациональный конгресс и молодёжный форум «Мы – россияне». Ил Дархан поддержал предложения.

«Якутия является многонациональным субъектом Федерации, маленькой копией России, поэтому проведение подобных форумов оправдано», – сказал Егор Афанасьевич и добавил, что в октябре в республике состоится Всероссийский слёт студенческих стройотрядов.