Игрушки из «Коробки храбрости» порадовали маленьких пациентов якутских больниц

В праздничные святочные дни Страховая группа «Стерх-Сахамедстрах» подвела окончательные итоги акции «Коробка храбрости». Все игрушки, сбор которых был начат накануне Нового Года, дошли до своих адресатов – детей, получающих длительное лечение в больницах республики.

Добрые дела объединяют

Совместные добрые дела сплачивают все больше якутян. Сотрудники Страховой группы «Стерх-Сахамедстрах» не раз поддерживали инициативы общественников. Начатая два года назад акция по сбору игрушек для детей, находящихся на длительном стационарном лечении, совместными силами страховщиков и добровольческой организации «Сахам Сирэ» получила продолжение. Как и в предыдущие разы в акции «Коробка храбрости» участвовали коллективы обеих компаний. Ведь, по твердому убеждению сотрудников компании «Стерх-Сахамедстрах», добрые дела и чувство сопричастности к благому сближают.

«Коробку» пополняли даже первоклассники

Накануне новогодних праздников «Стерх-Сахамедстрах» и «Сахам Сирэ» объявили сбор игрушек для «Коробки храбрости» среди населения. Предназначение игрушек особенное — для детей, получающих длительное лечение в условиях стационара, к примеру, отделения онкогематологии, в качестве вознаграждения за прохождение непростых, почти всегда болезненных процедур. Горожане принесли 250 игрушек для маленьких храбрецов. Организаторы благодарят каждого, кто откликнулся, особенно тех, кто организовал сбор среди друзей и коллег.

Глубоко трогательно участие в акции школьников младшего звена. Так, ученики 1 «в» класса школы №23 собрали два пакета тетрадей, альбомов для рисования, блокнотов и других канцелярских товаров. Перед самым Новым годом ребята отправили своего товарища Тимура Косимзоду в центральный офис компании «Сахамедстрах». Сбор подарков организовал родительский комитет класса во главе с председателем Еленой Гурьевой и Ольгой Косимзода.

Устроители акции также благодарят неравнодушных медиаперсон. В «Коробку храбрости» одними из первых игрушки положили главный архитектор Якутска Ирина Алексеева, известный режиссер Сергей Потапов и председатель РООИ «Движение без барьеров» Афанасий Лаптев.

В Старый Новый год организаторы стали добрыми волшебниками. В течение двух дней они развозили собранные подарки для маленьких пациентов НПЦ «Фтизиатрия» и Национального центра медицины. В последнем они устроили праздничное представление. В атриуме «Солнечный город» аниматор-доброволец Анжелика Джуалова в образе пирата провела веселые игры и конкурсы, в которых дети приняли активное участие.

«Коробка» стала больше

В этот раз организаторы расширили географию «Коробки храбрости»: сбор игрушек был объявлен для детей, лечащихся в больницах Алданского, Намского, Нерюнгринского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского улусов. Жители этих районов живо поддержали акцию. Разнообразные игрушки и канцелярские принадлежности в коробки, расположенные в офисах Страховой группы «Стерх-Сахамедстрах», положили сотни человек. Не остались в стороне и предприятия. Среди наиболее отличившихся – АО «АК «Железные дороги Якутии», профсоюзная организация Алданской ЦРБ, Намский педагогический колледж, профсоюз работников ЖКХ Намского улуса, детский сад «Кэскил» с. Хатырык, Ленский наслег Намского улуса, Намская центральная районная больница, «Намкоммунтеплоэнерго», администрации сел Петровка и Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса, женсовет Нерюктяйинский наслега Мегино-Кангаласского улуса, 8 «в» класс МСОШ №1 им. В.П. Ларионова и многие-многие другие.

Праздник детства вновь объединил разных людей и организации, общая идея воплотилась благодаря совместным усилиям. Организаторы уверены, что добрая традиция непременно найдет свое продолжение.