Игорь Никифоров: Завершение объектов РФА-Инвест на контроле правительства

Заместитель председателя правительства Якутии Игорь Никифоров обсудил вопросы завершения строительства объектов «РФА-Инвест» с участием инициативной группы дольщиков. Вице-премьер обратил внимание на то, что строительство трех жилых домов в 203 микрорайоне города Якутска будет продолжено, вопрос о банкротстве компании-застройщика снят.

«Подход к завершению строительства объектов должен быть конструктивным», – подчеркнул Игорь Никифоров.

На сегодняшний день готовность 35-квартирного дома 1-3 составляет 70%, ведется внутренняя отделка помещений, фасадные работы. Зампред правительства поставил задачу сдать дом до конца 2017 года.

Готовность 264-квартиного жилого дома 2-1 составляет 45%, возведен каркас до уровня 6 этажа, подведены инженерные сети. Зампред правительства поручил разработать новый график строительства: в 2017 году должно быть обеспечено возведение коробки, к концу 2018 года – черновая отделка, монтаж отопления, фасадные работы.

Что касается строительства первой очереди 231-квартирного дома 3-4, готовность которого – 8%, вице-премьер поручил рассмотреть возможность перепланировки части непроданных квартир.

«Решение этой задачи находится на контроле правительства республики, мы будет проводить такие встречи постоянно, чтобы видеть, какими темпами ведется строительство», – резюмировал заместитель председателя правительства.