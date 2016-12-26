Холод исцеляет: Якутянка Любовь Власова нашла рецепт долголетия

Фотографии Любови Власовой не должны были попасть в социальные сети. Но они там появились и собрали множество восхищенных отзывов. Про таттинскую волшебницу должны знать все, ведь ее пример может спасти жизнь отчаявшимся, помочь всем, кто борется с недугами, считающимися неизлечимыми.

Или…или

В 1988 году после долгого лечения, неравной борьбы с разросшейся доброкачественной опухолью Любовь Власову выписали из больницы домой. Умирать… Но даже на краю пропасти человек может спастись, если твердо примет такое решение.

— Я была совершенно не готова к смерти, — говорит Любовь Константиновна. — У меня были дети, младший еще совсем маленький. Выбора, считайте, не было. Или смерть, или жизнь… Я выбрала жизнь.

Любовь Константиновна не читала ничьих методик, к примеру, того же основателя популярной системы «Детка» Порфирия Иванова или японского гения Касудзо Ниши. Она сама медик, более тридцати лет работала медсестрой.

— Мой метод самоисцеления основан на интуиции, — делится собеседница. — Я начала прислушиваться к своему организму, пыталась понять, что он хочет. Человек — часть природы, и поэтому лучше всего исцеляют нас силы природы. В Якутии все держится на холоде. От холода, как считается, мы и болеем, и старимся, но ведь холод может и исцелять… Такой ответ пришел ко мне неожиданно. И я начала закаляться. Главный принцип здесь: постепенно и постоянно.

Начинала она с обычного обтирания холодной водой, который потом «эволюционировал» до умывания снегом и купания в проруби. Вместе с водными процедурами она совмещала зарядку, растяжки и дыхательные упражнения. Супруг был категорически против, поскольку никогда не верил в чудодейственность упражнений, боялся за жену, чье здоровье было капитально подорвано тяжелым недугом. Из-за этого Люба перестала выполнять упражнения дома и вышла с ними… на улицу!

— А соседи, односельчане не шушукались?

— Наверное, что-то говорили. Я ведь один раз человека чуть до инфаркта не довела. Купалась в проруби, нырнула, пока была под водой, не слышала, что кто-то подошел к берегу. Выхожу из проруби и слышу — кто-то кряхтит на берегу. Убежал так, что только пятки сверкали. Говорят, что потом рассказывал, как видел живого «сюлюкюна».

«Сюлюкюн», или как его еще коверкают, «шиликун» — по якутским поверьям дух водоема. В большом количестве эти «духи» выходят на святки, под Рождество. Они помогают людям гадать, а тем, кто не понравится, могут и напакостить.

Пугались и друзья сына, когда приходили к нему в гости и во дворе видели крохотные следы босых ног. Они ведь не знали, что их по утрам оставляет Любовь Константиновна. Думали, что в гости к ним приходят какие-то «потусторонние существа». Но сегодня в селе Боробул о закаливающих упражнениях знают все. Многие подруги нашей героини тоже пытались следовать ее примеру, но не у всех хватает терпения и целеустремленности.

— Конечно, регулярность это основа основ, — говорит целительница. — Очень многие увлекаются, а потом бросают. Кроме онкологии, у меня еще болели суставы. Очень сильно! Так, что дома передвигалась с табуреткой. Я заставила себя начать ходить, но каждый раз, когда нога попадала в неровность, было дико больно, и я поняла: надо ходить по ровной поверхности. И моими спасителями стали лыжи. Я победила артрит. Надо непременно двигаться. Движение — жизнь! Суставы болят от того, что там застой, нет движения, откладываются соли. Надо восстанавливать кровообращение в теле, как бы больно это ни было. Тогда болезнь уйдет.

— Ваш «снежный душ» хочется непременно попробовать. Но как быть нам, городским жителям? Тут снег не так чист, как в деревне.

— Да, у вас в городе экология загрязнена. Но все равно начните принимать холодный душ, холодные ванны… Было бы желание.

— Как увлечь самооздоровлением свою семью?

— Против воли человека ничего невозможно сделать. К примеру, мой муж совсем меня не слушал. Младшая дочь не принимает… Возможно, к тому, чтобы взять ответственность за свою жизнь в свои руки, нужно придти самому. Всему свое время. Я повторюсь — была вынуждена заняться своим здоровьем сама, уповать было не на кого. Врачи от меня отказались…

— А что вы делаете летом, когда снега нет?

— Мы ведь заготавливаем лед, — смеется Любовь Константиновна. — Я много купаюсь, открываю сезон 1 мая. Весной и летом, осенью, собираю дары природы — лекарственные растения. Природная аптека — самая эффективная. Ко мне многие приходят за сборами, советами. Так что летом дома не сижу. Беру свой рюкзак и иду в лес, поближе к матушке-природе.

— Я непременно к вам заеду, если буду в Таатте.

— Приезжайте. Я всегда рада делиться опытом, любовью к жизни, помогать людям.

— Видите, не так уж и плохо, что ваши фотографии разошлись по белу свету…

— Может, и так.

…Куда-бы Любовь Константиновна ни поехала, она сразу присматривает для себя полянку с чистым снегом. И каждое утро, часов в пять, она принимает снежный душ, делает зарядку на снегу. Ее фотография «шпагат на снегу» просто напрашивается на конкурс «А вам слабо?» И это в 63 года!