ГУП «ЖКХ РС (Я)» берет курс на модернизацию объектов

ГУП «ЖКХ РС (Я)» в 2017 году продолжит работу по модернизации объектов теплоснабжения, а также по подключению частного жилого сектора к централизованному отоплению.

«За годы реализации Инвестиционной программы в республике построены более двух сотен новых котельных, проложены километры инженерных сетей, что позволило значительно сократить аварийность, увеличить мощности объектов и подключить к теплу большое количество жилых домов в районах. К сожалению, сегодняшние реалии таковы, что мы вынуждены отказаться от строительства котельных на ближайшие два года, но мы берем курс на модернизацию существующего котельного хозяйства. Также в полной мере будет продолжена работа по подключению сельских домов к сетям централизованного теплоснабжения», — поделился планами генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виктор Омуков.

За последние шесть лет к инженерным сетям предприятия подключено 7,5 тысяч жилых домов.

В 2016 году к теплоисточникам было присоединено 1945 домов. Наибольшее количество частного сектора подключено в центральных районах республики. К примеру, в 2016 году в Амгинском улусе проложено 6,7 километров теплосетей с возможностью присоединения 205 домов, в Таттинском улусе – 12,3 километров сетей, к которым могут подключиться 297 частных строений, в Хангаласском введены 6,7 километров, к которым подключились 60 домов из 124 возможных.

«ГУП «ЖКХ РС (Я)» ежегодно подключает к теплосетям частный сектор рекордными темпами, и в этом году мы тоже ставим перед собой программу максимум. На сегодня план года еще не сформирован, главы муниципальных образований только начали подавать свои заявки. Пока можно говорить лишь о 466 жилых домах, которые есть в плане на начало года. Окончательные цифры будут к концу отопительного сезона», — рассказал главный инженер предприятия Юрий Сутемьев.

Отметим, что Правительством Якутии предусмотрено субсидирование путем предоставления адресной единовременной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан на подключение к тепловым сетям.