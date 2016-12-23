Губернатор Санкт-Петербурга поздравил якутян с 25-летием института президентства республики

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко направил в адрес главы Якутии Егора Борисова поздравление с 25-летием института президентства республики.

«Уважаемый Егор Афанасьевич! Сердечно поздравляю Вас и Ваших сограждан с 25-летием института президентства в Республике Саха (Якутия)! Его возникновение ознаменовало новый этап в жизни Республики, связанный с развитием государственных органов управления, обеспечением социальной стабильности, решением важных экономических задач.

Якутия — надежный партнер Санкт-Петербурга. Наши регионы объединяют давние и тесные дружеские и деловые связи. Общими усилиями мы стремимся к тому, чтобы они и впредь расширялись. Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Республику Саха (Якутия) в августе нынешнего года стала еще одним шагом в укреплении нашего взаимодействия, послужила установлению прямых контактов между петербургскими и якутскими предприятиями и организациями.

Желаю Республике Саха (Якутия) дальнейшего развития и процветания, а всем ее жителям — благополучия и новых трудовых успехов!«, — говорится в поздравлении