Группа ВТБ составила рейтинг знаков зодиака с наибольшим размером вклада на Дальнем Востоке

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Розничные банки группы ВТБ – ВТБ и ВТБ24 – проанализировали данные по «среднему чеку» депозитов своих клиентов, соотнеся их со знаками зодиака.

На Дальнем Востоке самыми бережливыми оказались Весы. Самый крупный размер «среднего чека» по депозитам зафиксирован у клиентов, родившихся под этим знаком – 1,44 млн рублей. Это на 63 тысячи больше, чем у занимающих второе место Стрельцов. Замыкают первую тройку в «финансовом гороскопе» дальневосточников Скорпионы, которые, в среднем, хранят в банках 1,36 млн.

Полностью финансовый гороскоп клиентов ВТБ и ВТБ24 на Дальнем Востоке выглядит так:
Знак зодиака                      Средний размер депозита в банках Группы ВТБ

Весы                                  1 437 152
Стрелец                             1 374 218
Скорпион                           1 358 117
Лев                                    1 353 073
Близнецы                           1 298 591
Телец                                 1 281 716
Козерог                              1 214 000
Дева                                   1 195 738
Рак                                     1 189 197
Овен                                   1 155 775
Водолей                              1 152 351
Рыбы                                   1 093 056

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