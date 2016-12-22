Группа ВТБ составила рейтинг знаков зодиака с наибольшим размером вклада на Дальнем Востоке

Розничные банки группы ВТБ – ВТБ и ВТБ24 – проанализировали данные по «среднему чеку» депозитов своих клиентов, соотнеся их со знаками зодиака.
На Дальнем Востоке самыми бережливыми оказались Весы. Самый крупный размер «среднего чека» по депозитам зафиксирован у клиентов, родившихся под этим знаком – 1,44 млн рублей. Это на 63 тысячи больше, чем у занимающих второе место Стрельцов. Замыкают первую тройку в «финансовом гороскопе» дальневосточников Скорпионы, которые, в среднем, хранят в банках 1,36 млн.
Полностью финансовый гороскоп клиентов ВТБ и ВТБ24 на Дальнем Востоке выглядит так:
Знак зодиака Средний размер депозита в банках Группы ВТБ
Весы 1 437 152
Стрелец 1 374 218
Скорпион 1 358 117
Лев 1 353 073
Близнецы 1 298 591
Телец 1 281 716
Козерог 1 214 000
Дева 1 195 738
Рак 1 189 197
Овен 1 155 775
Водолей 1 152 351
Рыбы 1 093 056