Группа ВТБ составила рейтинг знаков зодиака с наибольшим размером вклада на Дальнем Востоке

Розничные банки группы ВТБ – ВТБ и ВТБ24 – проанализировали данные по «среднему чеку» депозитов своих клиентов, соотнеся их со знаками зодиака.

На Дальнем Востоке самыми бережливыми оказались Весы. Самый крупный размер «среднего чека» по депозитам зафиксирован у клиентов, родившихся под этим знаком – 1,44 млн рублей. Это на 63 тысячи больше, чем у занимающих второе место Стрельцов. Замыкают первую тройку в «финансовом гороскопе» дальневосточников Скорпионы, которые, в среднем, хранят в банках 1,36 млн.

Полностью финансовый гороскоп клиентов ВТБ и ВТБ24 на Дальнем Востоке выглядит так:

Знак зодиака Средний размер депозита в банках Группы ВТБ

Весы 1 437 152

Стрелец 1 374 218

Скорпион 1 358 117

Лев 1 353 073

Близнецы 1 298 591

Телец 1 281 716

Козерог 1 214 000

Дева 1 195 738

Рак 1 189 197

Овен 1 155 775

Водолей 1 152 351

Рыбы 1 093 056