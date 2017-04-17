Готовность к безопасному паводку в Якутии: Обследовано 66 временных пунктов содержания скота

В министерстве сельского хозяйства Якутии составлен примерный перечень сельскохозяйственных объектов, которые могут попасть под наводнение. Отделом мобилизационной подготовки и охраны труда ведомства проведена комплексная работа по подготовке к безопасному пропуску весеннего половодья. Отдел поработал в Амгинском, Олекминском, Кобяйском, Намском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Верхоянском улусах, обследовал состояние пунктов временного содержания скота и лошадей на наличие кормов и ремонта изгородей, а также организовал и провел тренировочные мероприятия по отгону скота и лошадей.

9-11 марта проведены обследования четырех пунктов временного содержания скота и лошадей в Куокуйском, Ситтинском, Кировском эвенском национальном наслегах. 22 работника сельскохозяйственной отрасли потренировались в отгоне скота и лошадей. Обучение прошло в разрезе оформления первичных документов ущерба, соблюдения правил организации и безопасного проведения сельскохозяйственных палов на территории республики и мерам защиты объектов сельского хозяйства от пожаров для 42 человек.

С 13 по 15 марта изучили состояние пунктов временного содержания скота и лошадей в Арылахском наслеге Верхоянского улуса. Тренировочные мероприятия по отгону скота и лошадей прошли 48 человек. По итогам работы поручено в срок до 1 мая закончить ремонт и строительство изгороди на ПВС, обеспечить наличие кормов. На возвышенных участках конебазы ПК «Арылах» и КФХ до 1 октября – завершить строительство изгороди для отгона лошадей. На уровне района поручено составить развернутый план отгона скота и лошадей из населенных пунктов и конебаз до ПВС.

22-24 марта работы проведены в Амгинском и Усть-Майском улусах. В Чапчылганском наслеге осмотрен ПВС «Ыал кэннэ», принадлежащий КФХ «Араз». Сено завезено в объеме3 тонн, ремонт изгороди не требуется. В Абагинском наслеге проинспектировали ПВС «Бэс куэлэ» КФХ «Сатабыл». Пункт имеет площадь 10 га, где могут разместиться 750 голов сельхозживотных. Поручено завезти корма и отремонтировать изгородь протяженностью 80 погонных метров. В с. Абага организованы и проведены тренировочные мероприятия по отгону скота и лошадей для 31 человека.

В Усть-Майском улусе в Эжанском национальном наслеге осмотрен ПВС скота «Хая», арендатором является СПК «Эжанский». Пункт вмещает 50 голов животных. Поручено также завезти корма. В Кюпском национальном наслеге имеется достаточно большой ПВС «Сосновый бор», вмещающий 160 голов скота. Здесь также поручено завезти корма и отремонтировать изгородь на 400 погонных метров. В учениях участвовали 19 человек.

В Чурапчинском улусе обследованы ПВС крестьянских хозяйств. В Бологурском наслеге КФХ «Чаран» и СХПК «Мындагай» завезли сено. В Соловьевском наслеге КФХ «Бээкэ», КФХ «Эргис» имеют большие пункты временного содержания скота – по 300 и 362 головы. СХПК «Тайга» имеет пункт в 351 голову скота и 80 голов лошадей.

ПВС Чурапчинского улуса поручено обеспечить наличие необходимого объема комбикорма и зернофуража.

В Таттинском улусе в Хара-Алданском, Усть-Амгинском, Средне-Амгинском, Алданском наслегах обследованы восемь пунктов. В основном, сюда завезено сено, в некоторых имеется запас комбикормов, замечания есть по ремонту изгородей.

В Томпонском районе в Мегино-Алданском, Сасыльском, Ынгинском наслегах обследовано 8 пунктов. Вмещаемость скота – от 50 до 500 голов. Даны поручения как по завозу кормов, так и по ремонту изгородей.

3-5 апреля специалисты отработали в Олекминском улусе. Здесь был проконтролирован ход подготовительных работ, осмотрены 7 ПВС в четырех наиболее вероятно подпадающих под подтопление наслегах: Нерюктяйинском 2-м, Нерюктяйинском 1-м, Кыллахском, Троицком. Обучением по отгону скотины охвачено 35 человек.

6-7 апреля обследованы состояния 11 пунктов временного содержания в Намском улусе – Хомустахском 2-м, Арбынском, Едейском, Партизанском, Хатын-Арынском наслегах. В тренировке по отгону скота и лошадей приняли участие и прошли обучение руководители и специалисты управления сельского хозяйства улуса и наслегов, главы КФХ и руководители кооперативов.

10-12 апреля осмотрели 6 пунктов временного содержания скота и лошадей в Усть-Алданском улусе. Составлены акты обследования, указаны замечания и предложения по устранению недостатков со сроками исполнения в адрес Суоттунского, Борогонского, Тюляхского, Оспехского, Чериктейского наслегов. Организованы и проведены тренировочные мероприятия по отгону скота и лошадей в с. Чериктей.

Во время семинаров всем оказана методическая помощь в составлении плана отгона скота и лошадей из населенных пунктов. Проведена разъяснительная работа по соблюдению правил организации и безопасного проведения сельскохозяйственных палов на территории республики и мерам защиты объектов сельского хозяйства от пожаров. Руководитель отдела министерства Виталий Никитин также провел рекомендательную работу по заключению договоров по страхованию сельхозживности, материально-технических ценностей. Виталий Никитин разъяснил методику по составлению документов ущерба от стихийных бедствий.

На 17 апреля в сельском хозяйстве республики обследовано 66 пунктов временного содержания скота и лошадей.