Государство прекратило субсидировать ипотечные ставки с 1 января

С 1 января 2017 года перестала действовать госпрограмма субсидирования ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках.

Программа изначально была рассчитана на период с 1 марта 2015 года по 1 марта 2016 года, но в феврале власти продлили ее до 1 января 2017 года. Государство планировало потратить на программу 20 млрд рублей для выдачи льготных кредитов общим объемом 400 млрд рублей, позже лимит увеличили до 700 млрд рублей. Затраты государства на проект не возросли благодаря снижению ставок на рынке.

Ипотечный кредит по программе субсидирования предполагает ставку для заемщика не более 12% годовых. Недополученные доходы банкам и Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) возмещаются из бюджета, они субсидируются до уровня ключевой ставки ЦБ + 3,5 процентного пункта (по ссудам, выданным с 1 марта 2016 года по 1 января 2017 года — до уровня ключевой ставки ЦБ + 2,5 процентного пункта).

Первоначальный взнос по программе составлял не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, срок погашения займа — не более 25-30 лет.