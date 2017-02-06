Гостиничный комплекс «Теплое море» — морская сказка для любителей семейного отдыха

Во всем изобилии живописных мест Приморского края Хасанский район по праву считается эксклюзивным. Здесь на широкой возвышенности, откуда открывается необыкновенный романтический вид на гряды островов Римского-Корсакова и Антипенко, расположился современный гостиничный комплекс «Тёплое море».

Обширная зеленая территория с ухоженным газоном и асфальтированными дорожками, удобная парковка, современные гостиничные корпуса и коттеджи, удачно вписавшиеся в природный пейзаж, спортивные и детские игровые площадки вызывают восхищение гостей при первом их визите.

По задумке архитектора здесь идеально создана атмосфера гармонии и безмятежности – комплекс спланирован так, что даже при большом потоке туристов каждому гарантировано личное пространство и созерцание бескрайнего моря. Особенностью отеля является феноменальная возможность круглый год наслаждаться нагретой океанской водой. Восхитительно теплая, постоянно обновляемая морская вода доступна в двух действующих на территории комплекса бассейнах — открытом и крытом.

Открытый бассейн – особый микроклимат

Тех, для кого море и свежий воздух неразделимы, этот бассейн готов принять уже с середины весны! Несмотря на погодную прохладу, здесь всегда безветренно и тепло. Этот приятный эффект достигается благодаря специальному стеклу, расположенному по периметру бассейна. Оно не только обеспечивает защиту от ветра, но и способно накапливать солнечное тепло и обеспечивать теплоотдачу. Поэтому уже в апреле его посетители могут получить прекрасный естественный загар, удобно расположившись на шезлонгах прямо у бассейна.

Закрытый бассейн – собственный уголок тропического рая

Центром притяжения посетителей и заслуженной гордостью гостиничного комплекса является закрытый бассейн с постоянно обновляемой морской водой. На 600 квадратных метрах воплощена мечта туристов о вечном лете и далеких южных странах. Люди приезжают специально для того, чтобы испытать телесный и душевный восторг от совмещения несовместимого – по-летнему теплых, расслабляющих морских волн и прекрасного зимнего пейзажа за огромным панорамным стеклом, открывающим вид на бухту. Бассейн оборудован гидромассажем, искусственным водопадом, имеет вместимость до 60 человек и учитывает интересы посетителей всех возрастов.

Предвосхищая ожидания

Изысканному дизайну интерьера, комфорту и оснащенности номеров комплекса позавидует любой заграничный отель, а теплый прием обеспечит приветливый и компетентный персонал комплекса. Здесь можно позабыть о хлопотах «дикого» природного отдыха, так как к услугам туристов предлагается отличный ресторан и бары, финская парная и турецкая сауна, а для отдыха на свежем воздухе устроены барбекю-зоны со специальным инвентарем. Для комфортного пребывания на пляже установлены удобные топчаны и солнцезащитные зонтики.

Теплый прием и приятные предложения

Гостиничный комплекс заботится о том, чтобы гости отдыхали не только с комфортом, но и с выгодой. Специальные предложения комплекса заинтересуют каждого!

Действуют акции для семей с детьми до 14 лет с 9 января по 28 апреля 2017 года. В акцию не входят суббота и праздничные дни. Размещение по тарифу 5 900 рублей/сутки в номере категории «стандарт». А также акции для пенсионеров, которые действуют с 9 января по 28 апреля 2017 года. В акцию не входят суббота и праздничные дни. Размещение по тарифу 4 900 рублей/сутки в номере категории «стандарт». При заезде необходимо предъявление пенсионного удостоверения или справки.

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Запланируйте свой отдых заранее и с выгодой насладитесь неповторимым отдыхом! При раннем бронировании, не менее чем за 7 календарных дней до даты предполагаемого заезда, гостям предоставляется скидка 25% от стоимости проживания. В акции участвуют все категории номеров.

Акция действует при бронировании на период с 1 февраля по 31 марта 2017 года, в акции не действуют праздничные дни.

Условия: 100% предоплата в течение 5 дней со дня бронирования.

Невозможны внесения корректировок в бронирование. При отмене бронирования или изменении даты заезда удерживается сбор за бронирование в размере стоимости одних суток проживания. Чем раньше, тем дешевле!

Подробная информация об акциях и их проведении на официальном сайте: http:/тёплоеморе.рф или по телефонам: 8(423)272-50-10; 8(423) 230-16-71.