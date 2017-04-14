Госдума приняла закон об оформлении больничных в электронном виде

Госдума приняла в третьем чтении закон об «электронных больничных». Теперь наряду с больничным на бумажном бланке можно предоставить «электронный документ» о временной нетрудоспособности с цифровыми подписями клиники и врача.

​Закон уравнивает больничный лист, выписанный на бланке установленного образца, с «электронным документом, сформированным в автоматизированной информационной системе». Новый электронный больничный должен быть подписан «усиленными электронными подписями» медицинского работника и медицинской организации.

Закон вступит в силу 1 июля 2017 года.