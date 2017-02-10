Госавтоинспекция: В выходные пройдут массовые проверки водителей

Госавтоинспекция в Якутске и на пригородных направлениях 10-12 февраля будет проверять водителей на трезвость и соблюдение правил перевозки пассажиров, в том числе и детей, а также другие нарушения ПДД.

В определенном месте дороги группы нарядов сотрудников дорожно-патрульной службы будут останавливать все транспортные средства, сообщили в ведомстве.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к нарушениям ПДД и своевременно сообщать в полицию по телефонам 127, 47-35-69 и 35-22-22 о водителях, допускающих грубые нарушения Правил дорожного движения. Помните, что каждое такое сообщение может спасти чью-то жизнь!