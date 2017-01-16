Госалкогольконтроль: На НВК «Саха» покажут фильмы о трезвости

В январе на канале НВК «Саха» покажут серию фильмов о трезвости. Управление госалкогольконтроля республики и телекомпания заключили соглашение о показе фильмов Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области сохранения здоровья нации «Общее дело».

Уникальные документальные фильмы, рассказывающие правду о последствиях употребления алкоголя и табака и о методах избавления от этих вредных привычек, жители республики смогут увидеть ежедневно на телеканалах НВК «Саха» и «Саха 24».

Расписание выхода документальных фильмов на этой неделе

НВК «Саха»

16 января 15:00 ч.- «Секреты манипуляции. Табак»

17 января 15:00 ч.- «Технологии спаивания»

18 января 17-15:00 ч.- «Женский день»

19 января 15:00 ч.- «Алкоголь и дети. 1 ч.»

20 января 15:00 ч.- «Алкоголь и дети. 2 ч.»

«Саха 24»

16 января 17:15, 17:45 — «История одного обмана»

18 января 17:15, 17:45 — «Секреты манипуляции. Табак»

Кроме того, в конце января «Общее дело» представит еще один новый фильм – «Утерянная добродетель».

«Общее дело» — это социальный проект, направленный на борьбу за трезвость в России. В 2011 году его создала инициативная группа граждан, которых объединили желание и необходимость донести до россиян всю тяжесть сложившейся ситуации в стране из-за употребления алкоголя, табака и других наркотиков. Эта идея оказалась близка многим людям, и уже к концу 2012 года организация была представлена в 47 регионах России. Цель работы организации — укрепление нравственных ценностей и пропаганда здорового образа жизни в России. Проект «Здоровая Россия – Общее дело» рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в образовательную программу всех средних и средне-специальных образовательных учреждений на территории России в рамках преподавания «Основ безопасности жизнедеятельности».