Главы муниципалитетов поддержат детское общественное движение

В прошедшем заседании Совета по местному самоуправлению при Главе республики большое внимание было уделено развитию детского общественного движения. Перед главами муниципалитетов поставлены конкретные задачи.

С докладом выступил Афанасий Владимиров, министр по делам молодежи и семейной политике республики.

Напомним, что детское движение получило новое дыхание после оглашения Послания Президента Егора Борисова в 2013 году, в котором он поставил задачу о необходимости «развития единого массового детского движения, как части системы воспитания детей и подготовки конкурентоспособных кадров будущего республики».

По информации министра, движение сегодня объединяет 759 детских общественных организаций, участниками которого являются 78 476 детей и подростков. Это составляет 58,6% от числа детского населения с 8 до 18 лет.

В докладе отмечено, что образован Совет по развитию детского движения при Главе. В 30 муниципальных образованиях созданы и работают аналогичные Советы, а также в 25 муниципальных образованиях назначены координаторы из числа заместителей глав администрации.

В 9 муниципальных образованиях: в Булунском, Верхневилюйском, Кобяйском, Момском, Намском, Сунтарском, Усть-Майском, Нижнеколымском районах и ГО «Жатай» приняты Концепции развития детского движения.

Министр Афанасий Владимиров в своем докладе особо подчеркнул районы, где сложилась система финансовой поддержки деятельности детских общественных объединений, что, по словам докладчика, в целом положительно отражается в качественном и содержательном наполнении их деятельности. В 16 муниципальных образованиях разработаны и приняты муниципальные программы, в том числе подпрограммы, бюджетные статьи в части поддержки детских общественных объединений. Кроме того в 4 муниципальных образованиях предусмотрены отдельные гранты глав на реализацию детских социальных проектов, таких как: Горный, Сунтарский, Нюрбинский, Мегино-Кангаласский.

Афанасий Семенович рассказал собравшимся, что разработан законопроект «О развитии детского движения в Республике Саха (Якутия)», который находится на стадии согласования. Данный проект закона осенью 2016 года был широко обсужден с представителями педагогического и родительского сообщества в муниципальных образованиях республики. По словам министра, проект закона планируется внести на заседание Правительства, затем на рассмотрение депутатов Госсобрания Ил Тумэн в I полугодии 2017 года.

В конце своего выступления министр Афанасий Владимиров обратил внимание участников заседания задачи по развитию и поддержке детских общественных объединений в 2017 году.

Муниципалитетам рекомендовано разработать нормативно-правовые акты по поддержке детского общественного движения в муниципальных образованиях, создать инфраструктуру, осуществлять мониторинг состояния и развития детского движения на уровне муниципального образования или городского округа, организовать традиционные встречи руководства района/городского округа с лидерами и активистами детских общественных объединений в рамках празднования Дня детского движения в Республике Саха (Якутия) по обсуждению детских проектов и социальных инициатив.