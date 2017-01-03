Глава Якутска проверил работу коммунальных служб

С первых дней нового 2017 года начались традиционные объезды главы Якутска по контролю за работой столичных жилищно-коммунальных служб. Сегодня, 3 января, глава города Якутска Айсен Николаев объехал пять округов – Центральный, Губинский, Октябрьский, Автодорожный и Сайсарский.

По итогам объезда глава отметил, что санитарное состояние территорий после встречи нового года стало намного лучше, чем было в 2012-2013 годах. «Есть небольшие нарушения в Сайсарском и Автодорожном округах. Что касается Октябрьского, Центрального, Губинского округов, то там практически замечаний нет, коммунальные службы справляются со своими обязанностями. Наглядно видно, что управляющие компании уже осознали, что убирать мусор надо не после рождественских праздников, а сразу после встречи нового года», — отметил глава.

В ходе объезда глава проверил снос аварийного дома по ул.Лонгинова, 40, жильцы которого были расселены 30 декабря. Было отмечено, что за 2016 год силами МУП «Жилкомсервис» снесено 138 аварийных многоквартирных домов. Гражданам, переселяемым из аварийного жилья, предоставлено 514 квартир с отделкой в новостройках.

В завершение объезда глава города заехал в котельную ГУП «ЖКХ РС (Я)», расположенную в Автодорожном округе, на которую в декабре 2016 года поступили жалобы, в том числе, и личные обращения в адрес главы, от жильцов обслуживаемых домов на снижение температурного режима. «Проблема носила технический характер, связанная со старой бесхозной теплотрассой. ГУП «ЖКХ РС (Я)» приняты меры по обеспечению необходимым теплом, сейчас жалоб нет. В весенний период в рамках ремонтной программы 2017 года будут проведены работы по замене теплотрассы, чтобы исключить подобные проблемы в будущем».

Отметим, что в период праздничных выходных дней объезды будут проводиться ежедневно, сообщает Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА.