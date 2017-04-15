Глава Якутии приветствует делегатов II Съезда чукчей республики

Дорогие друзья! От имени руководства республики и от себя лично рад приветствовать гостей и делегатов II Съезда чукчей Республики Саха (Якутия)!

Сегодня, в условиях глобализации, сохранение традиционных видов хозяйствования, возрождение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера является одним из важнейших приоритетов государственной политики республики.

Руководством Якутии проводится системная работа по защите исконной среды и образа жизни, языка, литературы, культурного и духовного наследия чукотского народа. Отрадно, что многие годы Ассоциацией чукчей республики ведется активная просветительская деятельность, возрождаются народные промыслы, передаются заветы предков молодому поколению.

Уверен, что проведение II Съезда чукчей Республики Саха (Якутии) придаст дополнительный импульс дальнейшему развитию, повышению качества жизни коренных малочисленных народов Севера, позволит найти пути решения существующих проблем!

Желаю успешной работы, конструктивного диалога, успеха во всех начинаниях на благо Якутии и всей России! Счастья, здоровья и процветания!

Глава Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ