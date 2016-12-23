Глава Сунтарского улуса выразил благодарность минобществу Якутии

В адрес министра по развитию институтов гражданского общества Якутии Сарданы Гурьевой и коллектива министерства поступило благодарственное письмо от главы Сунтарского улуса Анатолия Григорьева.

Глава от имени администрации и жителей Сунтарского улуса выразил искреннюю благодарность и оказанную поддержку в проведении Года гражданских инициатив.

«Активное участие населения Сунтарского улуса во всех мероприятиях в рамках объявленного года, стало свидетельством осознания ответственности каждого жителя за свое будущее, качество жизни, обеспечение стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Особо хотелось бы подчеркнуть ваше личное активное участие в принятии организационных решений, умение слушать и слышать мнение активных граждан. Примите наши искренние пожелания вдохновения, успехов и удачи во всех Ваших начинаниях. Надеемся на плодотворное сотрудничество. Желаем Вам счастья, мира и добра!», — говорится в письме главы Сунтарского улуса Анатолия Григорьева в адрес министра Сарданы Гурьевой.