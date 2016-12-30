Глава кабмина Якутии посетил Городской специализированный дом ребенка

В преддверии нового года председатель правительства республики Евгений Чекин побывал в Городском специализированном доме ребенка.

Главный врач Дома ребенка врач-педиатр высшей квалификационной категории Наталья Слепцова провела небольшую экскурсию по зданию, показала лечебные кабинеты, познакомила с медицинским персоналом. Она рассказала, что данное учреждение здравоохранения предназначено для воспитания и оказания медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям с дефектами умственного и физического развития.

Основной задачей учреждения является оказание лечебной, коррекционной, медико-педагогической, реабилитационной помощи детям-сиротам, а также обеспечение защиты, соблюдения прав и интересов воспитанников Дома ребенка.

Наталья Слепцова рассказала, что с 1995 года Дом ребенка располагался в здании Международной гуманитарной помощи на 202 микрорайоне и лишь в этом году переехал в новое современное здание.

Главврач отметила, что в Дом ребенка поступают дети с неблагополучным социальным и биологическим анализом, ослабленной иммунной системой, неврологическими, генетическими и другими заболеваниями.

Для улучшения здоровья важно прогнозирование и раннее выявление детей группы риска, позволяющее осуществлять целенаправленные профилактические действия и проводить своевременную реабилитацию и коррекцию уже выявленных отклонений в их здоровье, развитии и поведении. С этой целью в учреждении работает высококвалифицированный медицинский и педагогический персонал, всего 121 специалист.

За последние 10 лет в Дом ребенка поступило и воспитывалось более 3 тысяч малышей. К своим родителям возвращены более 300 детей, переведены в детские дома более 150 детей, 350 нашли своих новых родителей. В настоящее в учреждении пребывает 84 воспитанников, в том числе 30 детей-инвалидов.

Обращаясь к работникам Детского дома, Евгений Чекин отметил, что им присущи медицинская и педагогическая грамотность, высокая нравственность, забота, внимание и, конечно же, любовь к детям.

Глава кабинета министров отметил хорошую материально-техническую базу лечебного заведения, добрый психологический климат в коллективе. «Я очень рад видеть детские улыбки, радость в глазах малышей. Все это говорит о том, что вы создаете им самые хорошие условия для проживания и лечения«, — резюмировал премьер.

В качестве подарка Евгений Чекин подарил коллективу Дома ребенка и всем детишкам большой и красивый аквариум и сладости.