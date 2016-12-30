ГИМС Якутии работает в усиленном режиме

В предновогодние и праздничные дни ГИМС Якутии перешел на усиленный режим работы — ежедневно проводит профилактические выезды по водоемам. Только за 29 декабря специалисты инспекции провели 10 рейдов на реках республики. Основными целями профилактических мероприятий являются предупреждение населения об опасности выезда (выхода) на лед в неустановленных местах и проведение разъяснительной работы о правилах поведения на водных объектах в зимний период.

Инспекторы ГИМС Хангаласского, Сунтарского, Ленского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Нерюнгринского, Среднеколымского и Верхнеколымского районов проверили популярные места любителей подледной рыбалки, провели мониторинг уже действующих ледовых переправ, а также планируемых к открытию переправ, произвели выборочные замеры толщины льда, провели индивидуальные беседы с заготовщиками льда.

Государственные инспекторы напомнили жителям республики, что на одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых слоем снега, в местах быстрого течения, вблизи выступающих над поверхностью кустов.

Подобные рейды необходимы в целях осуществления надзора и контроля выполнения требований по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Данная работа активизируется в выходные дни, предупреждают в ГИМС.