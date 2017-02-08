Генконсул Индии во Владивостоке планирует посетить Якутию

Вновь назначенный Генеральный консул Индии во Владивостоке господин Вивек Сингх намерен посетить Республику Саха (Якутия) с официальным визитом и провести Дни культуры Республики Индия. Об этом он заявил на встрече с заместителем Постпреда Якутии по ДФО Кимом Борисовым 8 февраля.

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества Республики Саха (Якутия) и Республики Индия. Стороны отметили, что в 2017 году исполняется 70 лет установления дипломатических отношений между Россией и Индией и 25 лет со дня открытия Генерального консульства Республики Индии во Владивостоке.

В этой связи планируется проведение ряда мероприятий. Так, в 2017 году Генеральный консул планирует посетить Якутию и провести ряд мероприятий.

В заключение обе стороны отметили полезность подобных встреч и необходимость наращивания связей в сфере IT-технологий, экономики и софт индустрии, сообщили в Постпредстве РС Якутии по ДФО в Хабаровске.