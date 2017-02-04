Генеральный директор ЮНЕСКО планирует летом посетить Якутию

Продвижение проектов по сохранению и развитию культурного наследия народа под эгидой ЮНЕСКО в ходе рабочей встречи 3 февраля обсудили председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Жирков и ответственный секретарь комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

Спикер Ил Тумэна сообщил, что летом в Якутии состоится Второй Международный эпический форум «Встреча эпосов мира на Земле Олонхо». По предварительной договоренности, участие в его открытии примет генеральный директор ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Ирина Бокова.

Александр Жирков и Григорий Орджоникидзе согласовали примерный график и программу визита Боковой в республику в июле этого года.

Парламентарий также проинформировал о ходе создания книжной серии «Эпические памятники народов мира». Кыргызский «Манас» переведен на якутский язык, а эпос олонхо «Ньургун Боотур» — на кыргызский. В настоящее время ведется работа по выпуску алтайского героического эпоса «Маадай Кара». Издание взаимных переводов эпических памятников расширяет возможности их использования в международном культурном наследии.

Стороны обсудили вопрос издания системного каталога «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира XVII — начала XX вв.» под эгидой ЮНЕСКО, в котором будут опубликованы подробные сведения об артефактах и фотоиллюстрации рукотворных изделий народов республики, находящихся в коллекциях музеев мира.