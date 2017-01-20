Гаврил Левин обозначил основные направления взаимодействия с муниципалитетами

Министр ЖКХ и энергетики Гаврил Левин на семинаре-совещании VI съезда Совета муниципальных образований республики обозначил основные направления работы с муниципалитетами.

Министр призвал глав муниципальных образований обратить внимание на развитие государственно-частного партнерства, взаимодействие в организации новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, благоустройство территорий, капитальный ремонт многоквартирных домов, учет жилфонда, энергосбережение и информатизацию отрасли.

Концессия – новый этап в развитии ЖКХ

В условиях сокращения бюджетных инвестиций станет важным привлечение частных инвестиций в ЖКХ посредством заключения муниципальных концессионных соглашений. Министр призвал глав муниципальных образований обратить на это особое внимание и активно включиться в работу.

«На обновление основных фондов ЖКХ необходимо привлекать частные инвестиции» — отметил глава ведомства.

Благоустройство — в национальном приоритете

Вопросы благоустройства остаются актуальными для муниципальных образований. В республике на благоустройство территорий предполагается направить в общей сложности около 650 млн. рублей. Так, в 2017 году из федерального бюджета республике предусмотрено выделение порядка 200 млн. рублей на реализацию стратегического и приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На реализацию трехлетних планов благоустройства из госбюджета республики предусмотрено 450 млн. рублей. В существующий порядок предоставления и расходования субсидии на благоустройство будут вноситься изменения в соответствии с требованиями реализации федерального проекта.

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» определены два приоритета – благоустройство дворовых территорий и создание зон общественных пространств. Муниципальным образованиям необходимо до 1 апреля разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект муниципальной программы и утвердить ее до 25 мая. А также разработать дизайн-проект благоустройства дворовой территории и обустройства общественного пространства. При этом обязательно будут учитываться пожелания непосредственно собственников домов и зданий. К середине сентября все мероприятия должны быть реализованы.

Взносы на капремонт и ветхие дома в регпрограмме

В республике с 2014 года отремонтировано 433 дома. В 2016 году отремонтировано в два раза больше многоквартирных домов — 285, чем в 2015 году. При этом качество проживания улучшили 15 тысяч человек. Обращаясь к главам муниципальных образований, Гаврил Левин отметил, что из региональной программы капремонта должны быть исключены дома с высоким процентом износа конструктивных элементов, в этом случае собственники жилья освобождаются от обязанности оплачивать взносы на капремонт. Напомним, что с 1 января 2017 года изменился минимальный размер взноса и составил: для собственников деревянных домов – 3,6 рублей за кв.м., в каменных домах – 6 рублей и для домов с лифтами – 8 рублей.

Учет жилфонда и прозрачность отрасли

Отсутствие полной актуальной информации о количестве и качестве жилья не позволяет контролировать ни управляющие организации, ни эффективность проведения капитального ремонта.

«В настоящее время по жилфонду органами местного самоуправления в федеральной информационной адресной системе не актуализировано адресное пространство. Без этого невозможно предоставить сведения по жилфонду в ГИС ЖКХ. Поэтому важнейшей задачей органов местного самоуправления является проведение инвентаризации своего жилфонда», — отметил министр.

Для учета жилищного фонда на сегодняшний день разработана и полностью функционирует Информационно-аналитическая система «Web-Мониторинг жилищного фонда Республики Саха (Якутия)».

Говоря о ГИС ЖКХ, министр остановился на изменениях в Жилищном Кодексе, согласно которым скорректированы сроки по обязанности внесения информации. Организации сферы ЖКХ и органы власти обязаны размещать информацию в ГИС ЖКХ. Такая обязанность наступает с 1 июля 2017 года, а административная ответственность за неразмещение информации – с 1 января 2018 года.

Вместе с административной ответственностью переносится и норма о праве потребителя не оплачивать услуги ЖКХ. Если соответствующая информация о начислениях не размещена в ГИС ЖКХ, потребитель имеет право не оплачивать услуги до тех пор, пока данная информация не появится в системе. Сегодня в ГИС ЖКХ не зарегистрированы 4 муниципальных образования.