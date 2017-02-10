Галина Служаева: Жителей Абыйского улуса волнуют цены на продукты питания

В адрес Госкомцен от жителей Абыйского улуса в ходе отчета правительства поступили вопросы, касающиеся роста цен на продукты питания и хлеб, отметила заместитель председателя ведомства Галина Служаева.

Первая встреча правительственной группы состоялась с населением поселка Уолбут. Во второй день визита рабочая группа встретилась с жителями Деску, Абый и Сыаганнаах. Жители задали вопросы о принятии закона о детях войны, увеличении квоты на строительство жилья, качестве предоставляемых услуг жилищно-коммунального хозяйства, поддержке социальной сферы, улучшении работы электронной системы по дальневосточному гектару, высоких ценах на ГСМ и стоимости билетов на авиаперелеты. Галина Служаева проинформировала граждан о порядке субсидирования авиаперевозок, формировании цен на ГСМ.

Для Абыйского района, входящего в арктическую группу улусов, одним из важнейших вопросов, требующих особого внимания, является обеспечение продовольственными товарами. С 2009 года в бюджете предусматриваются средства на частичное возмещение расходов по доставке продуктов питания расширенного ассортимента авиатранспортом в арктическую группу улусов, что позволяет населению арктической группы улусов приобретать свежие овощи, фрукты и другие скоропортящиеся продукты по более низким ценам, чем у индивидуальных предпринимателей.

В 2016 году в Абыйский район было доставлено 26,01 тн. продовольственных товаров. Администрацией района утверждены торговые надбавки на 13 наименований социально значимых продовольственных товаров, которые обязательны для применения всеми хозяйствующими субъектами торговли. Обеспечением наслегов основными социально значимыми товарами занимается ОАО «Якутоптторг», цены которого составляют конкуренцию ценам частников.

Рабочая поездка завершилась отчетом перед жителями поселка Белая Гора. Был организован прием граждан по вопросам ценообразования.

В целом жители и главы поселений района дали позитивную оценку деятельности Правительства в 2016 году, сообщила пресс-служба ГКЦ РС(Я).