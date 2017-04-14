Галина Данчикова: Сокращение сроков оплаты по госконтракту повышает ответственность заказчиков

Очередные изменения вносятся в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На пленарном заседании 12 апреля депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении поправки в статьи 30 и 34 ФЗ-44.

Законопроектом предлагается установить предельный срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы либо оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта в течение не более 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке товаров, работ или услуг. В случае, если государственный (муниципальный) контракт заключен с субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями, предельный срок оплаты составляет не более 15 рабочих дней.

«Законопроект направлен на повышение эффективности и результативности в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, послужит дополнительным стимулом для развития субъектов малого и среднего предпринимательства», — прокомментировала депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова. Парламентарий отметила, что имеющая место быть негативная практика, связанная со злоупотреблениями со стороны заказчика при оплате по заключенному контракту, снижает привлекательность участия в госзакупках.

«Сокращение сроков оплаты по госконтракту накладывает определенную ответственность на заказчиков, повышает их исполнительскую дисциплину в части своевременной оплаты выполненных по госконтракту обязательств», — сказала Галина Данчикова.