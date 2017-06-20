Галина Данчикова: Роль социально ориентированных организаций растет с каждым годом

В Якутии начал работу Гражданский форум-2017: «От диалога к сотрудничеству». Приветствие его участникам направила депутат Государственной думы РФ Галина Данчикова через свой персональный веб-сайт.

«Подчеркивая, как важны сегодня гражданские инициативы, глава государства Владимир Путин отметил: «Все больше наших граждан становятся участниками благотворительных, социально значимых проектов, стремятся быть сопричастными общественным инициативам. Такой активный рост гражданского самосознания важно и нужно поддерживать», – говорится в приветствии.

По словам парламентария, в России роль социально ориентированных организаций с каждым годом растет, и Якутия здесь не исключение. При поддержке руководства и правительства Якутии гражданское общество в республике развивается наступательно. Каждый год регистрируются новые некоммерческие общественные организации, на сегодняшний день их уже свыше двух тысяч. Люди с активной жизненной позицией объединяются, чтобы воплотить новые идеи и инициативы в реальные конкретные дела.

Сегодня в Российской Федерации сформирована основная нормативная правовая база для участия НКО в предоставлении социальных услуг населению. По мнению депутата, чтобы поднять роль некоммерческого сектора на более высокий качественный уровень, надо обучать членов некоммерческих организаций новым компетенциям, системной работе в конкурентной среде, распространять среди них интересный опыт. Такая практика поможет увеличить численность НКО, сделать их деятельность гораздо эффективнее.

«На это нацеливает некоммерческие организации Глава Якутии Егор Борисов, который часто встречается с представителями общественности, обсуждает проблемы, которые волнуют население. Такая поддержка помогает осуществлять совместные проекты, направленные на формирование активного гражданского общества и повышение качества жизни населения республики», – подчеркнула Галина Данчикова.

Она выразила уверенность, что форум пройдет в плодотворном, конструктивном ключе и станет еще одним шагом к решению назревших в обществе проблем.