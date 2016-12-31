Галина Данчикова: Пусть наступающий год станет годом благополучия и процветания!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

Новый год – всеми любимый и всеми ожидаемый праздник. Он несёт в себе надежду на лучшее, проникнут атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта и верой в то, что самые заветные желания непременно сбудутся.

В нашей республике живут и работают удивительные, замечательные, трудолюбивые люди. Благодаря каждому из Вас 2016 -й год мы завершаем с достойными результатами – положительной динамикой экономического роста и социальной стабильности.

Пусть наступающий 2017 год станет годом благополучия и процветания, выполненных планов и оправданных ожиданий, славных свершений и новых открытий! Пусть он принесет в наши дома только хорошее, светлое и прекрасное, пусть все перемены, ожидающие нас, будут только к лучшему во имя процветания Якутии и России.

Дорогие земляки, желаю вам исполнения всех желаний, Мира и Добра! Пусть в каждой семье царят радость, согласие и благополучие. С Новым годом!

Депутат Государственной Думы

Российской Федерации

Г.И.Данчикова